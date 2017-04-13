[13/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ :
اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل، نظمها مكتب الصحة بالمحافظة بتمويل منظمة رعاية الأطفال الدولية.
هدفت الدورة في ستة أيام إكساب 20 مساعد طبيب وممرض وممرضة من مديريتي أرحب وبني مطر مهارات في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل.
وفي الإختتام أشار مدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر إلى أهمية تطوير مهارات الكادر الصحي .. حاثا المشاركين على نقل ما تلقوه في الدورة إلى الواقع.
فيما أوضح منسق برنامج صحة الطفل بمكتب الصحة بالمحافظة الدكتور ناصر حيميد أهمية الدورة في إكساب المشاركين مهارات في الرعاية التكاملية لصحة الطفل والإطلاع على المفاهيم والمعارف في هذا الجانب.
حضر الدورة مسئول برنامج الصحة والتغذية للمنظمة بمحافظات صنعاء وعمران وذمار الدكتور حامد عبده.
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