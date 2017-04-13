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ورشة حول المسح الخاص لمقدمي الخدمات للأطفال المستضعفين بصنعاء
[13/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


عقدت بالعاصمة صنعاء اليوم ورشة عمل تدريبية حول المسح الخاص لمقدمي الخدمات للأطفال المستضعفين، نظمتها مؤسسة حماية الأطفال والشباب بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية بدعم منظمة مساعدة اللاجئين في إطار مشروع مسح الخدمات.

هدفت الورشة بمشاركة 30 مشاركا ومشاركة من الماسحين والمنسقين من وزارة الشؤون الإجتماعية والإحصاء بمديريات أمانة العاصمة، إلى تعزيز نظام إدارة الحال الوطني بقاعدة بيانات حول الخدمات المجتمعية المقدمة في ست مديريات بالأمانة لتسهيل وصول الأطفال المستضعفين إلى الخدمات المجتمعية كلا حسب احتياجه.

وفي الإفتتاح أوضحت رئيسة مؤسسة حماية الأطفال والشباب نسيم المليكي أن الفعالية تأتي ضمن مشروع المسح لمقدمي الخدمات للأطفال الذي تنفذه وزارة الشؤون الإجتماعية بالتعاون مع المنظمات المحلية على المستوى الوطني في إطار نظام إدارة الحالة للأطفال المستضعفين في اليمن والذي يستدعي التنسيق في الخدمات المقدمة للأطفال من الجهات الحكومية والمنظمات العاملة في مجال الطفولة .

وأشارت إلى أنه ومن خلال المسح سيتم إعداد دليل مقدمي الخدمات المتوفرة لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية والموارد المجتمعية التي تقدم خدمات للأطفال في 11 محافظة بهدف تمكين الأطفال الأكثر ضعفا واحتياجا للحصول على الخدمات من خلال إحالتهم للجهات عبر نظام إدارة الحالة التي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأكدت المليكي أنه سيتم تصميم قاعدة بيانات موحدة وكاملة على مستوى المحافظات والمديريات المستهدفة للجهات والمنظمات التي تعمل في تقديم الخدمات للأطفال المستضعفين وإعداد دليل مقدمي خدمات وسيتم تحديث القاعدة دوريا لتستفيد منها كل الجهات التي تعمل بنظام أدارة الحالة والإحالة في تقديم الخدمات.

كما أكدت أهمية نتائج المسح الميداني لتمكين الأطفال الأكثر ضعفا واحتياجا للحصول على الخدمات المتوفرة وضرورة استفادة فريق المسح من المعارف التي تم استعراضها خلال الورشة خاصة وأن مخرجاتها يعوّل عليها كثيرا في خدمة وحماية الأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم خاصة أثناء الحروب والنزاعات.

سبأ
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