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آخر تحديث: الخميس، 13 - أبريل - 2017 الساعة 07:29:17م
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  محلي
إجتماع تربوي بمحافظة إب يقيًم سير العملية التعليمية
[13/أبريل/2017] إب - سبأ:


قيًم إجتماع تربوي بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة صادق حمزة سير العملية التعليمية في مختلف مدارس المحافظة.

وإستعرض الإجتماع الذي ضم مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد درهم الغزالي ونائب مدير المكتب محمد لطف المتوكل ومدير الإدارة التعليمية بمديرية الظهار عصام البرح ورئيس وأعضاء مجلس الآباء بمجمع السعيد التربوي، خطة الإمتحانات النهائية للعام الدراسي 2016 - 2017م للمراحل النقل الدراسية الأساسية والثانوية.

وأكد الإجتماع أهمية التقيد بإجراء الإمتحانات وفقا للتقويم الدراسي الصادر عن وزارة التربية والتعليم ومكتبها بالمحافظة بما يكفل إنجاح الإمتحانات خلال العام الدراسي الجاري.

حضر الإجتماع رئيس الشُعبة المالية والإدارية بمكتب التربية عبدالکريم السماوي.

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