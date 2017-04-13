محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة النقل تنفي اقتحام مبني الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات







نفت وزارة النقل ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول اقتحام مجاميع مسلحة تابعة لوزير النقل زكريا الشامي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ومنع رئيس الهيئة من الدخول للمبنى وممارسة عمله.



وأكد مصدر بوزارة النقل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه المعلومات كاذبة ولا أساس لها من الصحة وأن وزارة النقل لا تتدخل في شئون أي جهة من الجهات الخارجة عن إطار الوزارة.



وأشار إلى أن الوزارة وكافة هيئاتها تحترم الدستور والقوانين النافذة والقرارات الصادرة عن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني والاتفاق الوطني بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفاؤهم .



ولفت المصدر إلى أن هذه المعلومات الكاذبة تعمل على شق الصف وزعزعة الثقة لما من شأنه خدمة العدو الذي يتربص بالوطن.. داعياً وسائل الاعلام الى تحري المصداقية والدقة والمهنية واستقاء المعلومات من مصادرها.

سبأ [13/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ