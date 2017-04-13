ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 13 - أبريل - 2017 الساعة 07:29:17م
النائب العام يدعو المواطنين إلى التمسك بحقهم في مقاضاة تحالف العدوان
دعا النائب العام عبدالعزيز البغدادي، كافة المواطنين إلى التمسك بحقهم في إثبات قضاياهم بشأن جرائم تحالف العدوان السعودي الأمريكي ومتابعتها وتحريك الدعاوي أمام القضاء الوطني.
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا و اقتحامات جماعية مكثفة للمستوطنين في الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 992 ) بقيمة 54 ملياراً و259 مليوناً و 660 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
إتحاد اب يحقق فوزه الأول في بطولة كأس الوحدة على حساب شعب صنعاء
حقق فريق إتحاد إب فوزه الأول في بطولة كأس الوحدة لكرة القدم، إثر تغلبه على مضيفه شعب صنعاء بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.
آخر الأخبار:
ندوة التوثيق القانوني لجرائم تحالف العدوان تؤكد أهمية إستيفاء الأجهزة الأمنية لملفات جرائم العدوان ورفعها للنيابة
ورشة حول المسح الخاص لمقدمي الخدمات للأطفال المستضعفين بصنعاء
إجتماع تربوي بمحافظة إب يقيًم سير العملية التعليمية
وزارة الإعلام تنعي الفنانة نجاح أحمد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الصحة العالمية توقع تسجيل 50 ألف حالة إصابة كوليرا في الصومال الصيف المقبل
[13/أبريل/2017] جنيف - سبأ:


أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن أكثر من 25 ألف شخص في الصومال المهدد بالمجاعة مصابون بالكوليرا أو حالات إسهال حادة.

وبحسب وسائل الإعلام فقد توقعت المنظمة أن تتضاعف حالات الإصابة بالوباء القاتل بحلول الصيف المقبل.

وأشار المتحدث باسم المنظمة طارق يسارفيتش إلى رصد نحو 25 ألف و424 حالة إصابة بالفعل منذ بداية العام، ومن المتوقع أن تزداد هذه الأرقام إلى 50 ألفا بحلول الصيف.

وذكر أن معدل الوفيات بسبب المرض الذي ينتشر عبر الأغذية والمياه الملوثة بلغ 2.1 في المائة في الصومال وضعف الحد الذي يحيل الأمر لحالة الطوارئ حيث جرى تسجيل 524 حالة وفاة على الأقل.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
موسكو تندد بمصادقة ترامب على انضمام مونتينيغرو إلى حلف شمال الأطلسي
قريع يحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الانتهاكات والحفريات بالمسجد الأقصى المبارك
مصرع 22 شخصاً وإصابة العشرات جراء اندلاع حريق في السنغال
سول تهدد بإجراءات عقابية ضد بيونغ يانغ إذا أجرت تجربة نووية جديدة
قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيا
ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في كولومبيا إلى 320
نيوزيلندا تستعد لوصول الإعصار كوك
الصين تطلق أول قمر صناعي عالي القدرة للاتصالات
الصين تنفى إرسالها 150 ألف جندى إضافى إلى حدودها مع كوريا الشمالية
الرئيس الصيني يدعو الى اعتماد الحل السياسي للازمة السورية
العدوان السعودي على اليمن
لقاء قبلي في عتمة بذمار يعلن النفير العام في مواجهة العدوان في جبهة السواحل الغربية
[13/أبريل/2017]
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف الممتلكات العامة والخاصة خلال الساعات الماضية
[13/أبريل/2017]
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع مرتزقة العدوان بالغيل والمصلوب بالجوف
[12/أبريل/2017]
تدمير مدرعة وقنص جندي ودك عدد من مواقع العدو السعودي بجيزان وعسير
[12/أبريل/2017]
مقتل قائد كتيبة عسكرية سودانية وإماراتيين في ضربة البالستي قاهر شرق المخا
[12/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by