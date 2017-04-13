عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصحة العالمية توقع تسجيل 50 ألف حالة إصابة كوليرا في الصومال الصيف المقبل





أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن أكثر من 25 ألف شخص في الصومال المهدد بالمجاعة مصابون بالكوليرا أو حالات إسهال حادة.



وبحسب وسائل الإعلام فقد توقعت المنظمة أن تتضاعف حالات الإصابة بالوباء القاتل بحلول الصيف المقبل.



وأشار المتحدث باسم المنظمة طارق يسارفيتش إلى رصد نحو 25 ألف و424 حالة إصابة بالفعل منذ بداية العام، ومن المتوقع أن تزداد هذه الأرقام إلى 50 ألفا بحلول الصيف.



وذكر أن معدل الوفيات بسبب المرض الذي ينتشر عبر الأغذية والمياه الملوثة بلغ 2.1 في المائة في الصومال وضعف الحد الذي يحيل الأمر لحالة الطوارئ حيث جرى تسجيل 524 حالة وفاة على الأقل.

سبأ [13/أبريل/2017] جنيف - سبأ:سبأ