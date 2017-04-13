رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صورة أرشيفية من البطولة إتحاد اب يحقق فوزه الأول في بطولة كأس الوحدة على حساب شعب صنعاء







حقق فريق إتحاد إب فوزه الأول في بطولة كأس الوحدة لكرة القدم، إثر تغلبه على مضيفه شعب صنعاء بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.



أنهى الإتحاد الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد أحرزهما سليمان حزام وهيثم سالم عند الدقيقتين 27 و 45 على الترتيب.



وفي الشوط الثاني احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لشعب صنعاء نفذها اللاعب خالد قائد بنجاح مسجلاً هدف التقليص في الدقيقة 64، لينتهي اللقاء بفوز الإتحاد.



بهذا الفوز الثمين وضع الإتحاد أول ثلاث نقاط في رصيده، ليتقدم للمركز الرابع، في حين تراجع شعب صنعاء لمؤخرة الترتيب برصيد نقطة.



وتختتم منافسات الجولة الثالثة غداً الجمعة بلقاء وحيد يجمع أهلي صنعاء ثاني الترتيب بست نقاط وضيفه منتخب عمران خامس الترتيب بنقطة فقط.



وكان فريق وحدة صنعاء تصدر ترتيب المجموعة بسبع نقاط إثر فوزه الساحق على ضيفه أهلي الحديدة بنتيجة 11 هدف مقابل أربعة.

سبأ [13/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ