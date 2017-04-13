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آخر تحديث: الخميس، 13 - أبريل - 2017 الساعة 07:29:17م
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دعا النائب العام عبدالعزيز البغدادي، كافة المواطنين إلى التمسك بحقهم في إثبات قضاياهم بشأن جرائم تحالف العدوان السعودي الأمريكي ومتابعتها وتحريك الدعاوي أمام القضاء الوطني.
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 992 ) بقيمة 54 ملياراً و259 مليوناً و 660 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
إتحاد اب يحقق فوزه الأول في بطولة كأس الوحدة على حساب شعب صنعاء
حقق فريق إتحاد إب فوزه الأول في بطولة كأس الوحدة لكرة القدم، إثر تغلبه على مضيفه شعب صنعاء بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.
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  رياضة
بيع نادي ميلانو الايطالي لكرة القدم إلى مستثمرين صينيين
[13/أبريل/2017] روما- سبأ:


أبرم رئيس وزراء ايطاليا السابق سيلفيو برلسكوني صفقة بيع نادي ميلانو المنافس في الدوري الايطالي لكرة القدم إلى كونسيرتيوم بقيادة مجموعة من المستثمرين الصينيين اليوم الخميس.

وذكرت وسائل الإعلام أن قيمة الصفقة بلغت 740 مليون يورو (788 مليون دولار) وهي بذلك أكبر استثمار صيني في أحد أندية كرة القدم الأوروبية.

وقالت مؤسسة فينيفست القابضة والمملوكة لأسرة برلسكوني إنها باعت جميع أسهما في النادي (99.93 في المائة من الأسهم) إلى شركة روسونيري سبورت انفستمنت لوكس ومقرها لوكسمبورج وهي الشركة التي حلت محل الشركة الصينية صاحبة العرض الأصلي في الصفقة.

سبأ
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