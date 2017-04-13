[13/أبريل/2017] روما- سبأ:
أبرم رئيس وزراء ايطاليا السابق سيلفيو برلسكوني صفقة بيع نادي ميلانو المنافس في الدوري الايطالي لكرة القدم إلى كونسيرتيوم بقيادة مجموعة من المستثمرين الصينيين اليوم الخميس.
وذكرت وسائل الإعلام أن قيمة الصفقة بلغت 740 مليون يورو (788 مليون دولار) وهي بذلك أكبر استثمار صيني في أحد أندية كرة القدم الأوروبية.
وقالت مؤسسة فينيفست القابضة والمملوكة لأسرة برلسكوني إنها باعت جميع أسهما في النادي (99.93 في المائة من الأسهم) إلى شركة روسونيري سبورت انفستمنت لوكس ومقرها لوكسمبورج وهي الشركة التي حلت محل الشركة الصينية صاحبة العرض الأصلي في الصفقة.
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