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آخر تحديث: الخميس، 13 - أبريل - 2017 الساعة 07:29:17م
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موسكو تندد بمصادقة ترامب على انضمام مونتينيغرو إلى حلف شمال الأطلسي
[13/أبريل/2017] موسكو- سبأ:


وصفت روسيا اليوم الخميس، قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الموافقة على انضمام مونتينيغرو إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه "خطأ كبير" واعتبرت أنه يضعف استقرار أوروبا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الخارجية الروسية في بيان لها القول: "نعتبر انضمام مونتينيغرو إلى حلف شمال الأطلسي خطأ كبيرا ويتعارض مع المصالح الأساسية لهذا البلد ويسيء إلى استقرار البلقان وأوروبا بصورة عامة".

واعتبرت ان هذا الانضمام "يعكس منطق المواجهة على القارة الأوروبية ورسم خطوط تماس جديدة".

وكان الرئيس الاميركي قد وافق يوم الثلاثاء الماضي على انضمام مونتينغرو الى حلف شمال الاطلسي لتصبح بذلك البلد الـ29 في الحلف.

وكانت المعارضة الموالية لروسيا في مونتينيغرو طالبت بتنظيم استفتاء حول هذا الانضمام في بلد يعد 620 ألف نسمة وشهد في 2015م تظاهرات عنيفة ضد هذا القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء السابق ميلو ديوكانوفيتش.

ولطالما اعتبرت روسيا توسع الحلف الى البلقان "استفزازا".

وصعّد البيت الابيض يوم أمس الأربعاء، انتقاده لموسكو، مشيرا الى تقارير وصفها بانها "موثوقة" وتتحدث عن دعم موسكو محاولة انقلابية جرت خلال الانتخابات في مونتينيغرو أكتوبر الماضي.

وعبرت موسكو وواشنطن عن خلافهما خلال لقاء وزيري خارجيتهما سيرغي لافروف وريكس تيلرسون الأربعاء في موسكو لا سيما بشأن الملف السوري، مع الدعوة الى مواصلة الحوار.

سبأ
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