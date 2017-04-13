محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشييع جثمان الشهيد عمار الحوري أركان حرب فرق قوات النجدة بعمران





شيع بمحافظة عمران جثمان الشهيد المقدم عمار يحيى حسين الحوري أركان حرب فرع قوات النجدة بالمحافظة والذي إستشهد بمنطقة المخا أثناء أدائه الواجب الوطني في الدفاع عن اليمن ضد الغزاة والمحتلين ومرتزقتهم .



واستنكر المشيعون الذين تقدمهم محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة وقائد شرطة النجدة وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة، ما يرتكبه تحالف العدوان السعودي الأمريكي من جرائم ومجازر يندى لها جبين الإنسانية بحق أبناء الشعب اليمني منذ أكثر من عامين.



وأكدوا أن رجال الأمن والجيش واللجان الشعبية ماضون على درب الشهداء في الدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره ودحر الغزاة والمعتدين.



وعبر المشيعون عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد .. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ [13/أبريل/2017] عمران - سبأ:سبأ