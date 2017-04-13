رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غداً اختتام دور المجموعات لبطولة الشركات والمؤسسات بمواجهات حاسمة في الجولة السابعة







تختتم غداً الجمعة منافسات الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت لثلاث مجموعات.



ويحتضن ملعبا ناديي وحدة وأهلي صنعاء المباريات التسع للجولة السابعة والأخيرة لدور المجموعات، والتي ستشهد تحديد بقية الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي بعدما تأهلت خمس فرق إلى هذا الدور وهي، شركة جمعان وكاك بنك عن المجموعة الأولى، جودة فوود وإم تي إن عن المجموعة الثانية، وإيجلز عن المجموعة الثالثة.



ففي المجموعة الأولى يتطلع فريق مؤسسة الثورة رابع الترتيب بتسع نقاط، إلى حسم التأهل ضمن أفضل فريقين احتلا المركز الثالث من بين المجموعات الثلاث في البطولة، وذلك عندما يواجه فريق العالمية سادس الترتيب بثلاث نقاط.



ويخوض متصدر المجموعة فريق شركة جمعان (13 نقطة) مواجهة سهلة عندما يلتقي متذيل الترتيب بدون نقاط فريق بنك اليمن الدولي، فيما يواجه فريق كاك بنك الثاني بـ12 نقطة فريق يمن موبايل الخامس بست نقاط.



وتشهد المجموعة الثانية مواجهة ساخنة للفصل في مركز الصدارة حيث يلتقي متصدرا المجموعة برصيد 13 نقطة لكل منهما فريق جودة فوود الأول بفارق الأهداف عن وصيفه فريق إم تي إن، في مباراة ينفرد الفائز فيها بصدارة المجموعة، فيما يتربص ثالث الترتيب بـ11نقطة فريق الغراسي تيليكوم بالمركز الثاني للمجموعة في حال تعثر أي من المتصدرين وذلك حينما يواجه فريق شركة البران الخامس بثلاث نقاط.



وتمتلك الفرق الثلاث الأولى في المجموعة إمكانية التأهل ضمن أفضل فريقين احتلا المركز الثالث من بين المجموعات الثلاث حتى وإن تعثرت في مبارياتها غداً.



ويجمع اللقاء الثالث في المجموعة الثانية فريقا بنك سبأ السادس بثلاث نقاط وتيليمن الأخير بدون نقاط في مباراة تحصيل حاصل.



وتشتد المنافسة في المجموعة الثالثة مع حسابات معقدة لحسم البطاقة الثانية المؤهلة عن المجموعة إلى ربع النهائي والتي تتنافس عليها ثلاث فرق وذلك بعد أن خطف فريق إيجلز أولى البطاقات بتصدره المجموعة برصيد 12 نقطة، والذي سيواجه وصيفه فريق هاتفي بعشر نقاط، حيث يسعى الأخير للفوز بغية ضمان التأهل وأي نتيجة غير ذلك ستدخله في حسابات أخرى.



وتشهد المباراة الثانية مواجهة ساخنة تجمع فريقي الإعلام الرياضي المرئي وكاك للتأمين وفي رصيد كلا منهما ثمان نقاط مع أفضلية الأهداف لكاك للتأمين الذي يحتل المركز الثالث يليه الإعلام.



ويطمح كلا الفريقين للفوز بالمباراة بغية ضمان تأهله للدور ربع النهائي كثاني المجموعة في حال تعثر فريق هاتفي، أو التأهل ضمن أفضل فريقين أحرزا المركز الثالث من بين المجموعات الثلاث لكن ذلك مرتبط بنتائج بقية المجموعات، أما في حال انتهاء المباراة بين كاك للتأمين والإعلام الرياضي بالتعادل فإن ذلك سيؤهل فريق هاتفي بصرف النظر عن نتيجة مباراته مع إيجلز.



وتجمع المباراة الثالثة للمجموعة الثالثة فريق وكالة الأنباء اليمنية سبأ متذيل الترتيب بأربع نقاط مع فريق شركة سبأفون الخامس بالرصيد ذاته وبفارق الأهداف وذلك في مواجهة تحصيل حاصل ولا تؤثر في المنافسة على التأهل ويهدف الفريقان من خلالها إلى تحسين مركزيهما فقط، حيث يأمل فريق الوكالة ترك المركز الأخير، فيما يأمل سبأفون إنهاء مشاركته في البطولة محتلا مركزه الخامس.

سبأ [13/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ