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آخر تحديث: الخميس، 13 - أبريل - 2017 الساعة 06:09:00م
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  رياضة
تعيين الإسباني ألكاراز مدرباً جديداً للمنتخب الجزائري لكرة القدم
[13/أبريل/2017] الجزائر- سبأ:


عين الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس، الاسباني لوكاس ألكاراز مدرباً جديداً للمنتخب خلفا للبلجيكي جورج ليكنز الذي استقال في يناير الماضي عقب خروج المنتخب من كأس الأمم الافريقية.

وقال الاتحاد في بيان له على موقعه الإلكتروني: إنه قام "بالاتفاق مع لوكاس ألكاراز من أجل تدريب المنتخب الجزائري، وسيبدأ عمله في الأيام القادمة".. مرفقا بصورة للمدرب مع رئيس الاتحاد خير الدين زطشي.

وكان ألكاراز (50 عاما) قد أقيل من تدريب غرناطة الاسباني الذي يأتي في المركز الـ19 قبل الأخير في الدرجة الأولى الاسبانية مطلع هذا الأسبوع.

سبأ
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