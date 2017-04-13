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آخر تحديث: الخميس، 13 - أبريل - 2017 الساعة 06:09:00م
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قريع يحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الانتهاكات والحفريات بالمسجد الأقصى المبارك
[13/أبريل/2017] القدس المحتلة- سبأ:


استنكر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، حملة الاقتحامات التي شهدتها باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل مستوطنين متطرفين، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عما يجري في القدس من انتهاكات وحفريات واقتحام للمسجد الأقصى، وتوفيرها الحماية للمستوطنين والمتطرفين.

وقال قريع في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن أكثر من 100 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى اليوم من جهة (باب المغاربة)، وسط حماية من الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بأداء (طقوس تلمودية) في باحاته.

ولفت إلى أن ما يزيد عن 400 مستوطن اقتحموا يوم أمس المسجد المبارك وسط محاولات متكررة لإقامة "طقوس وشعائر تلمودية".

واعتبر أن ما تشهده مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من اقتحامات متتالية من قبل المستوطنين المتطرفين، وبينهم قادة إسرائيليون، عدوانا سافرا على الأقصى والمقدسات في مدينة القدس، وذلك بهدف تدنيسها، وفرض سياسة الأمر الواقع وجعل عملية الاقتحام طبيعية، وصولا إلى إعطاء هؤلاء المتطرفين فرصة لإقامة الصلاة في الأقصى.

ولفت قريع إلى خطورة وتداعيات استمرار دعوات قادة ما يسمى بـ(منظمات الهيكل) المزعوم لأنصارها من المستوطنين، إلى أوسع مشاركة في اقتحامات الأقصى خلال ما تبقى من أيام ما يسنمى بعيد (الفصح العبري) في الوقت الذي شرع فيه نشطاء من المستوطنين بجمع أموال في البلدة القديمة لدعم اقتحامات الأقصى المبارك.. موجها نداء إلى الأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهما تجاه القدس ومقدساتها، وحماية المقدسات كونها تعتبر من صلب العقيدة الإسلامية.

سبأ
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