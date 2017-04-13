محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نقابة أطباء الأسنان بذمار تقيم يوما علميا يستعرض الجديد في مجال زراعات الأسنان





عقدت نقابة أطباء الأسنان اليوم بمحافظة ذمار يومها العلمي الرابع المخصص لزراعة الأسنان واستعراض جديد الأبحاث العلمية الحديثة في هذا المجال.



وفي الإفتتاح الذي حضره عميد كلية طب الأسنان بجامعة ذمار الدكتور مختار الآنسي ونواب العميد وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وقيادة النقابة أشاد وكيل محافظة ذمار محمود الجبين بجهود النقابة في إقامة الفعاليات العلمية الهادفة لإكساب أطباء الأسنان معلومات عما توصل إليه العلم في مجال طب الأسنان.



وأشار إلى أن إقامة الفعاليات العليمة تحت القصف وفي ظل الحصار الذي يفرضه العدوان يعد تحدي حقيقي وإصرار على مواصلة جهود التنمية الشاملة وتجاوز التحديات.



فيما أوضح نقيب أطباء الأسنان بالمحافظة الدكتور محمد النجحي أن الفعالية العلمية تهدف إلى إكساب المشاركين معارف علمية في مجال تخصصهم وبما يمكنهم من الإطلاع على ما توصل إليه العالم في هذا المجال.



ولفت إلى حرص النقابة على إقامة الفعاليات العلمية بصورة مستمرة حرصا منها على تبادل الخبرات العلمية وإكساب الأطباء خبرات الحديثة في مجال زراعة الأسنان .. منوها بدور قيادة كلية طب الأسنان في تعزيز الشراكة مع النقابة وبما يخدم أطباء الأسنان والمجتمع بشكل عام.



عقب ذلك قدم عضو الهيئة الإدارية للنقابة الدكتور خالد المأربي ورقة عمل تناول فيها لمحة تاريخية عن زراعة الأسنان وتعريف زراعة الأسنان وأنواع الزراعات السنية المستخدمة حاليا واهم التطورات في هذا المجال والعوامل التي تؤدي إلى نجاح زراعة الأسنان واختيار المواد المناسبة والشركات المشهورة.



فيما استعرض رئيس قسم طب الفم والتشخيص بكلية طب الأسنان جامعة ذمار الدكتور عبد الرزاق الماوري ورقة بعنوان تأثير الأمراض الجهازية المزمنة على مريض زراعة الأسنان عموما، تطرق خلالها إلى أهم الأدوية التي تعمل على الحفاظ على عظم سليم لنجاح الزراعة وكل الاحتياطات الواجب توافرها خلال عمل جراحة زراعة الأسنان لمرضى السكر والضغط وأمراض العظام وغيرها.



من جانبه استعرض أستاذ علاج الجذور بكلية طب الأسنان بجامعة ذمار الدكتور محمد الخولاني العوامل المؤثرة على اختيار مريض زراعة الأسنان والتي تضمنت العوامل الموضعية والتشريحية والتعويضية والجمالية.



في حين قدم أستاذ تجميل وجراحة الوجه بكلية طب الأسنان جامعة صنعاء الدكتور محمد الكليبي ورقة حملت عنوان التعقيم السريري والإشعاعي لمريضي زراعة الأسنان تضمنت إجراءات فحص المريض سريريا قبل وضع زراعة الأسنان وخطورة بعض الحالات التشريحية على حياة المريض وتحديد الحالات الملائمة لزراعة الأسنان واستعمال الأشعة للتعرف على جودة العظم وكيفية التحاشي من بعض الحالات الخطرة .



وعرض الأستاذ المساعد بقسم جراحة الوجه والفكين الدكتور أحمد الخطري في ورقته الإندماج العظمي للزراعات واختيار الزراعة والعوامل المؤثرة على الاندماج العظمي للزراعة واهم الطرق لاختيار الزراعة وتجنب المشاكل التي تنجم عن الاختيارات الخاطئة للزراعات.



من جهته قدم أستاذ التركيبات الثابتة بكلية طب الأسنان بجامعة ذمار الدكتور محمد السمهري ورقة تطرقت إلى إختيار أنواع التركيبات في مختلف الزراعات والحالات المرضية وكيفية اختيار الامبلانت والدليل الجراحي اللازم لاختيار الزراعات .



كما استعرض أستاذ جراحة الوجه والفكين بكلية طب الأسنان بجامعة ذمار الدكتور نشوان الطيري في ورقته المقدمة أساسيات إجراء زراعة الأسنان ومكونات الزراعة والأدوات اللازمة لإجراء الجراحة والخطوات الجراحية لتركيب زراعات الأسنان.



أستاذ الاستعاضة السنية الثابتة بكلية طب الأسنان جامعة ذمار محسن الحمزي بدوره استعرض طرق استخدام البراغي أو الاسمنت في تثبيت تاج الزراعة والحالات المستخدمة في كلا الحالتين.



إلى ذلك أشار أستاذ أمراض وجراحة اللثة بكلية طب الأسنان بجامعة ذمار البروفيسور عبدالله غالب عمران إلى المشاكل التي تنتج عن زراعة الأسنان وكيفية معالجتها .. مبينا بعض المشاكل السريرية للمريض بعد زراعة الأسنان كالنزيف الحاد أو الإلتهاب الشديد الذي يؤدي إلى فقدان الزراعة أو كسرها أو مشاكل جمالية وكيفية معالجة تلك المشاكل.



وفي الختام قدم أستاذ طب الفم وعلاج اللثة بجامعة إب الدكتور بليغ القدسي شرح عن طرق الحفاظ على زراعات الأسنان وأهمية متابعة المريض بشكل دوري ومعالجته من بداية ظهور أي مضاعفات حول الأسنان وتعليم المريض طرق النظافة الفموية وإزالة أي ترسبات حول الأسنان من قبل طبيب الأسنان.



واختتمت فعاليات اليوم العلمي بتكريم الأطباء والأكاديميين الذين أسهموا في إنجاح فعاليات اليوم العلمي.

سبأ [13/أبريل/2017] ذمار - سبأ:سبأ