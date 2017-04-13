لقاء قبلي في عتمة بذمار يعلن النفير العام في مواجهة العدوان في جبهة السواحل الغربية





استنكر أبناء الشرم السافل مخلاف حمير مديرية عتمة بمحافظة ذمار إستمرار العدوان السعودي الأمريكي في إرتكاب أبشع الجرائم والمجازر بحق أبناء الشعب اليمني والهجمة الشرسة على الساحل الغربي للبلاد.



وأعلنوا في لقاء قبلي النفير العام لمواجهة العدوان والرد على جرائمه والتصدي لمخططاته في السيطرة على محافظة الحديدة ومينائها ومؤامراته على الساحل الغربي للبلاد واليمن بصورة عامة .



وأكد مشائخ ووجهاء واعيان وقيادات السلطة المحلية بالمديرية رفضهم للعدوان وحصاره الجائر على الشعب اليمني .. مجددين التأكيد بدعمهم ومساندتهم للجيش واللجان الشعبية للدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره.



كما أكدوا إستعدادهم رفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد لمواجهة قوى العدوان ودحر الغزاة والمعتدين والدفاع عن اليمن أرضا وإنسانا.



وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياتهم الإنسانية والأخلاقية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمن من قتل وتجويع لأبنائه وتدمير لمنشئاته وبناه التحتية والضغط على دول تحالف العدوان لإيقاف العدوان ورفع الحصار الظالم على اليمن منذ أكثر من عامين.



ونددوا بالصمت الدولي المخزي تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وحرب إبادة تتنافى مع القيم والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية.

سبأ [13/أبريل/2017] ذمار - سبأ:سبأ