اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق





ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (3ر14) نقطة وبنسبة (26ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (62ر5571) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (36ر5557) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(388) ألفًا و(212) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (8ر22) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(759) ألفًا و(935) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (111ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (63ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (402) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (85ر11) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (429) ألف ريال عماني أي ما نسبته (65ر12) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (27) ألف ريال عماني وبنسبة (81ر0) في المائة.

سبأ [13/أبريل/2017] مسقط- سبأ:سبأ