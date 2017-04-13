اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض الأسهم الأوروبية متأثرة بالقطاع المالي لندن- سبأ:



انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس ليتجه مؤشر كبرى الشركات الأوروبية نحو تكبد خسارة أسبوعية وكانت أسهم البنوك الأكثر انخفاضاً.



وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة مما يجعله مهيئا لفقد 0.2 في المائة للأسبوع وهو ما سيوقف موجة الصعود التي حققها على مدار أسبوعين متصلين.



كما انخفض مؤشر القطاع المصرفي 0.9 في المائة إلى أدنى مستوى في 5 أسابيع ليتجه نحو تكبد خسائر لليوم الخامس على التوالي مع عزوف المستثمرين في أنحاء العالم عن الأصول عالية المخاطر.. وقاد سهم بنكو بوبولار الإسباني الخسائر وفقد 3.5 في المائة.



ودعمت زيادة أسعار الذهب وتنامي التوترات الجيوسياسية وتعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قوة الدولار سهم شركة سنتامين للتعدين وزاد 5 في المائة.



وارتفع سهم ميديكلينيك 4.3 في المائة ليكون الرابح الأكبر على المؤشر فايننشال تايمز البريطاني بعد تحديث إيجابي من الشركة.



وزاد سهم رويال ميل 1.8 في المائة بعدما أعلنت شركة البريد البريطانية أنها ستغلق خطة لمعاشات التقاعد في العام المقبل.

سبأ [13/أبريل/2017]سبأ