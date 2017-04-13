محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم 572 من المعلمات والطلاب الموهوبين بسنحان محافظة صنعاء





كرمت مدارس القيم بمديرية سنحان وبني بهلول محافظة صنعاء اليوم 572 من المعلمات والطلاب الموهوبين تحت شعار " بلدة طيبة".



وأشارت كلمات إلى أن تكريم الأوائل والمبدعين من قسم التمهيدي إلى الصف الثالث رسالة لتحالف العدوان بصمود أطفال اليمن وإستمرارهم في العملية التعليمية رغم إستهداف تحالف العدوان للمنشآت التربوية والتعليمية ومقدرات الوطن.



تخلل التكريم الذي حضره الشخصيات الاجتماعية ومجلس الآباء والأمهات عدد من الأناشيد والمسرحيات المعبرة عن صمود الشعب اليمني وإستمرار التعليم .

سبأ [13/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ