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آخر تحديث: الخميس، 13 - أبريل - 2017 الساعة 06:09:00م
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تكريم الطالبات المتفوقات والخريجات من دار الأمان للكفيفات بإب
[13/أبريل/2017] إب - سبأ:


أقيم بمحافظة إب اليوم حفل تكريم لأوائل الطالبات الكفيفات المتفوقات والخريجات من دار الأمان للكفيفات للعام الدراسي 2016 – 2017م تحت شعار "بنور قلوبنا أضأنا دروبنا ".

وفي التكريم الذي حضره وكيلا المحافظة الدكتور أشرف المتوكل وراكان النقيب هنأ وكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري أوائل الطالبات الكفيفات والخريجات المتفوقات من دار الأمان للكفيفات بالمحافظة .. مشيرا إلى أن إرادة الطالبات الكفيفات وعزيمتهن على التحصيل العلمي والمثابرة أثمرت في تخرج هذه الدفعة الجديدة من دار الأمان للكفيفات.

وحث أوائل الطالبات والخريجات على مزيد من المثابرة والإجتهاد لتحقيق أعلى المراتب العلمية في مختلف التخصصات .. معتبرا هذا التكريم تتويجا لجهود الكفيفات خلال السنوات الماضية من أجل العلم وتحصيل الفائدة.

وأكد الوكيل الشاهري إستعداد قيادة المحافظة والسلطة المحلية دعم ومساندة دار الأمان للكفيفات وكافة شرائح ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة بما يمكنها من القيام بدورها وإدماجها في المجتمع.

ودعا المؤسسات والجمعيات الخيرية والتجار وأصحاب الأيادي البيضاء إلى دعم الكفيفات ودار الأمان والمساهمة في التغلب على الإعاقة والمساعدة في التحصيل العلمي للكفيفات.

فيما أشارت مديرة مؤسسة بذور التنمية إبتهال شرف الدين ومديرة دار الأمان للكفيفات نجوى الحميدي إلى أن تخرج الدفعة الثالثة من المقيمات بالدار رغم الإعاقة والعدوان والحصار والأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن يجسد حب الكفيفات للعلم والمعرفة .

وأكدتا إستمرار الدار في القيام بدوره التربوي والتعليمي والتأهيلي لمنتسبيه من الكفيفات .. وأوضحت شرف الدين والحميدي أنه سيتم تكريم 18 من الطالبات المتفوقات في مختلف مراحل التعليم الأساسي والثانوي و13 طالبة من خريجات الثانوية العامة وخمس خريجات من الجامعة في عدة تخصصات.

وفي ختام الحفل الذي تخلله فقرات إنشادية لزهرات الدار ومسرحية عن الكفيفات تم تكريم الطالبات المتفوقات والخريجات بالهدايا العينية والشهادات التقديرية.

حضر التكريم رئيس محكمة الأموال العامة بالمحافظة القاضي أحمد الباكري ونائب مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة رعد فاضل ومدير مستشفى الأمومة والطفولة نعمان العودي وعدد من المسئولين بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدني .

سبأ
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