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آخر تحديث: الخميس، 13 - أبريل - 2017 الساعة 06:09:00م
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إختتام الأيام الثقافية المفتوحة في مواجهة العدوان بذمار
[13/أبريل/2017] ذمار - سبأ:


اختتمت بمدينة ذمار الأيام الثقافية المفتوحة لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي التي نظمتها عدد من المؤسسات الثقافية والأدبية بالمحافظة تحت شعار " الأدب والفن لأجل اليمن".

وفي الإختتام ثمن وكيل المحافظة محمود الجبين الدور الذي يضطلع به الأدباء والشعراء والكتاب والمثقفين في خلق وعي مجتمعي مناهض للعدوان ومندد بجرائمه بحق النساء والأطفال والمدنيين.

وأكد أهمية الجبهة الثقافية كواحدة من أهم الجبهات في مواجهة العدوان وخلق الوعي المنشود بجرائمه في اليمن من خلال إقامة هذه الفعاليات الثقافية التوعية للمجتمع .

بدوره أشاد مدير مكتب الثقافة محمد العومري بدور أدباء ذمار وشعرائها وكتابها ومثقفيها في مواجهة العدوان على اليمن منذ بدايته من خلال كتاباتهم الشعرية والنثرية وأعمالهم القصصية ورسوماتهم الفنية والتشكيلية.

وتضمنت فعاليات الأيام الثقافية المفتوحة في ثلاثة أيام إقامة صباحية قصصية وصباحيتين شعريتين ومعرض تشكيلي وورقة عمل تحت عنوان" الثقافة ودورها في مواجهة العدوان ".

حيث نظم نادي القصة بذمار صباحية قصصية أحياها كوكبه من كتاب القصة والقصة القصيرة في المحافظة فيما نظمت رابطة البردوني الثقافية وجمعية الشعراء الشعبيين صباحيتين شعريتين تناولت وحشية العدوان وجزء من جرائمه بحق أبناء الشعب اليمني في عامين.

في حين نظم بيت الفن بذمار معرض فني وتشكيلي احتوى على عدد من الرسومات التشكيلية والمجسمات الإبداعية التي كشفت مدى بشاعة الجرائم المروعة التي ارتكبها تحالف العدوان وأظهرت حجم الدمار والخراب الذي خلفه في اليمن .

حضر الفعالية مستشار المحافظة أحمد الكبر وجمع كبير من الأدباء والشعراء والمثقفين والفنانين في المحافظة.

سبأ
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