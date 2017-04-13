رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام الدورة التنشيطية الأولى للحكام الواعدين بمحافظة الحديدة







اختتمت بمحافظة الحديدة اليوم الدورة التنشيطية الأولى للحكام الواعدين لكرة القدم، نظمها الاتحاد العام لكرة القدم بالتنسيق مع اللجنة العليا للحكام.



هدفت الدورة في أربعة أيام إلى تأهيل 35 حكم من محافظات الحديدة وعدن وحضرموت وإب وتعز والبيضاء وصنعاء بقوانين التحكيم الجديدة عبر برامج نظرية وتطبيقات عملية.



وفي الإختتام ألقيت كلمات من رئيس فرع إتحاد كرة القدم بالحديدة الكابتن ناصر المحويتي والمحاضر الدولي مختار صالح ورئيس لجنة الحكام بالإتحاد العام لكرة القدم أحمد قائد وسكرتير لجنة الحكام بالحديدة نادر شخص وعن المشاركين عبد السلام هيجان أشارت إلى أهمية الدورة في تطوير معارف الحكام بالقوانين الجديدة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .



وأكدت الكلمات أن الدورة تأتي في إطار الإهتمام بالحكام وصقل وتطوير قدراتهم وفي المقدمة الإلمام باللغة الإنجليزية وبرامج الحاسوب والتعرف على آخر مستجدات قانون تحكيم كرة القدم .



وثمنت الكلمات حرص الإتحاد العام لكرة القدم على إقامة الدورة وتسهيل الصعوبات وتوفير الدعم من أجل بناء جيل جديد للحكام يلم بقواعد التحكيم عبر برامج تطوير الحكام الواعدين ممن يسعون إلى تنمية قدراتهم التحكيمية.



عقب ذلك تم تكريم عميد كلية التربية الرياضية الدكتور خالد البرعي والمشاركين بالشهادات التقديرية.

سبأ [13/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:سبأ