محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة احتجاجية لأبناء بني أسعد بحفاش المحويت تندد بالعدوان السعودي الامريكي الظالم







نظم مشائخ ووجهاء عزلة بني أسعد بمديرية حفاش محافظة لمحويت وقفة احتجاجية تنديداً باستمرار العدوان السعودي الامريكي الغاشم والحصار الجائر ضد بلادنا.



مؤكدين أن العدوان المستمر على بلادنا هو من أجل تدمير مقدرات الحياة لتركيع شعبناء والنيل من كرامته وعزته.



ودعاء مشائخ ووجهاء ومواطني بني أسعد خلال وقفتهم الاحتجاجية إلى المزيد من الثبات والصمود ودعم الجيش واللجان الشعبية وتوحيد الصف ونبذ الفرقة والتمزق .



مشيدين بصمود ابطال قواتنا المسلحة والامن واللجان الشعبية واستبسالهم العظيم في سبيل مواجهة العدوان الغاشم.



موكدين وقوف كل اليمنيين بمختلف فئاتهم خلف قواتنا المسلحة والامن ولجاننا الشعبية في مقاومة العدوان الغاشم .



تخلل الوقفة التي حضرها عدد من قيادة السلطة المحلية بالمديرية كلمات خطابية وهتافات تنديدية بالعدوان الغاشم وبالحصار المفروض على بلادنا.

سبأ [13/أبريل/2017] المحويت - سبأ:سبأ