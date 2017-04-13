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آخر تحديث: الخميس، 13 - أبريل - 2017 الساعة 06:09:00م
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توزيع 400 سلة غذائية على اكاديمي جامعة الحديدة
[13/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:


دشنت جمعية هائل سعيد انعم الخيرية اليوم مشروع توزيع السلة الغذائية للعاملين والأكاديميين بجامعة الحديدة وذلك في اطار التعاون والتكافل الذي تقوم به الجمعية تجاه موظفي الدولة في ظل الظروف الذي تعيشها بلادنا جراء العدوان وانقطاع مرتبات الموظفين.

وخلال التدشين اشاد وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم بهذه المبادرة الانسانية التي تقوم بها الجمعية بهدف اعانة الأكاديميين والعاملين في الجامعة لتسيير حياتهم المعيشية في ظل انقطاع المرتبات منذ ستة اشهر .

واكد قحيم خلال التدشين الذي حضره رئيس جامعة الحديددة الدكتور احمد دغار ورئيس فرع الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة علي يوسف بقش، ان ما تقوم به جمعية هائل سعيد من اعمال انسانية على مستوى الوطن تجاه الجميع لمساعدتهم على التغلب على هذه الاوضاع الناتجة عن العدوان والحصار سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة المجتمع تعكس الصورة الحقيقية للتراحم والتعاطف التي يحث عليها الإسلام.

من جانبه اشار مشرف قطاع الحديدة بالجمعية مروان عبد الدائم إلى أن مجموعة هايل سعيد وضعت على عاتقها واجب تجاه المجتمع ومنهم اكاديمي واساتذة الجامعة خصوصا مع هذه الضروف الصعبة التي يمر بها الوطن ، لافتا الى انها ستظل كذلك على الدوام باعتباره مسؤولية مجتمعية ودينية .

وأوضح أن الجمعية ساهمت وتساهم في كثير من البرامج والحملات للتخفيف من معانات المواطنين من خلال حملات توزيع السلال الغذائية ومواد الإيواء للمتضررين من العدوان.

إلى ذلك أشار مسؤول الإغاثة بالجمعية عصام هجاري إلى أن 401 سلة غذائية ستسلم للمستفيدين من ادارة الجامعة وكلية التربية ، تشمل الدقيق والسكر والزيت والارز والصلصة والمكرونة .

سبأ
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