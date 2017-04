Examen de DNA des Cadavres non-identifiées du massacre le plus odieux dans la Capital Sana'a [13/أبريل/2017]



SANA'A, 13 Avril (SABA)- Le Bureau des poursuites pénales spécialisées de la capitale Sana'a a commencé mercredi l'examen de DNA des citoyens tués non identifiés dans le massacre de la grande Salle (Salah Al-Kobra).



Le massacre est l'un des plus odieux commis par la coalition dirigée par l'Arabie contre une procession funèbre dans la grande Hall à Sana'a.



Une source officielle dans la poursuite pénale spécialisée a dit que les parents des disparus et inconnus devaient venir à l'hôpital Koweït universitaire pour prélever des échantillons standards pour eux d'être jumelés avec les cadavres trouvés dans la grande Salle.



Les statistiques en demi-finale des tués dans le massacre, en plus des disparus, ont atteint 150 jusqu'à ce que les résultats de DNA doivent être libérés, ainsi que 798 autres blessés.



