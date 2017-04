L'armée tue un soldat saoudien et frappe des sites militaires à Jizan et Asir [13/أبريل/2017]





JIZAN, 13 avril (SABA) - L'armée et les forces populaires ont abattu un soldat saoudien et a frappé des sites militaires dans les provinces de Jizan et Asir, un responsable militaire a déclaré à SABA, jeudi.



Les forces nationales ont tué un soldat saoudien dans le site Al-Faradhah et ont bombardé un véhicule militaire saoudien dans le site militaire Al Khawjarah, situé dans la région d'Al Tawal à Jizan.



L'artillerie des forces nationales a pilonné des groupes de soldats saoudiens dans les sites militaires d'Al Abadieh, Al Dawkhan, Al Moqadabah, Qa'am Zabid, Al Madan, Al Sawdanah, Al Tananah, Awjabah, Al Moanaqa et Al-Mahtah Al-Baidha, ce qui infligé des pertes importantes à l'ennemi.



Les forces de missiles ont frappé des groupes de soldats saoudiens dans les sites militaires saoudiens d'Al-Montazah, Araba, Ayain Al Thawrain, AlShabakah, Al Jawazat et Al Qa'aum dans la province d'Asir, a ajouté le responsable.



