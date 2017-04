Le PAM lance de nouvelles opérations d'aide alimentaire au Yémen pour nourrir des millions à risque de famine [13/أبريل/2017]





SANA'A, 13 avril (SABA) – Le Représentant du Programme alimentaire mondial (PAM) au Yémen, Stephen Anderson, a annoncé l'expansion des aides alimentaires fournies par le programme pour faire face à la crise humanitaire au Yémen, dans un communiqué de presse obtenu par SABA.



Il a dit que le programme fournira d'aide alimentaire d'urgence jusqu'à 9 millions de personnes yéménites qui ont besoin d'aide alimentaire d'urgence dans l'une des pires crises mondiales de la faim, où 2,2 millions d'enfants souffrent de la malnutrition pire.



M. Anderson a déclaré que la situation humanitaire et alimentaire au Yémen ferme à l'effondrement à la lumière du manque de nourriture de citoyens, en particulier dans les provinces les plus touchées qui font face à l'insécurité alimentaire et souffrent du risque de tomber dans la famine.



