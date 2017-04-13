محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق انتصارات في الجبهات خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:



حققت قوات الجيش واللجان الشعبية انتصارات وتقدما ميدانيا في عدد من الجبهات الداخلية والحدود خلال الساعات الماضية دفاعا عن عزة وسيادة اليمن .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخ صمود على معسكر للمرتزقة جنوب الموسم بمنطقة جيزان , فيما قصفت المدفعية تجمعات ومواقع الجيش السعودي في الكرس ، الطنانة ، عوجبة ، العبادية ورقابته وكبدت الجيش السعودي خسائر كبيرة .



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية قصفت مواقع السودة ، الفريضة ، الدوحة ، شبكة المصفق ، حماية قزع ومعسكرات وعلان ، جسر الصبابة و أبو المض ، كما استهدفت تجمعات للجيش السعودي في قريتي أم القطب الشرقية والغربية بجيزان نتج عنها مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين ، كما تم تدمير آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة وقنص خمسة منهم شمال صحراء ميدي قبالة جيزان .



وفي عسير قصفت مدفعية الجيش واللجان معسكري عرابة والمنتزه , واستهدفت تجمعات الجنود السعوديين في مواقع عين الثورين ، الشبكة ، الجوازات ، القعم الربوعة ، خلف منفذ علب بعسير , كما تم استهداف تجمعات الجيش السعودي في موقع المخروق في نجران .



وأكد المصدر مصرع أكثر من 100 من الغزاة ومرتزقتهم بينهم قائد كتيبة العسكرية السودانية المشاركة وإماراتيين في ضربه صاروخ البالستي قاهرm 2 وصليات صواريخ الكاتيوشا التي استهدفت تجمعاتهم شرقي المخا بمحافظة تعز .



ونوه المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان تمكنوا من تطهير عدد من مواقع المرتزقة في المعافر بتعز نتج عنها مقتل وجرح وأسر أعداد من المرتزقة , وتم تدمير مدرعتين وآليتين للمرتزقة ومصرع من فيها في عمليات متفرقة للجيش واللجان شرقي المخا , كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات الغزاة ومرتزقتهم جنوب مفرق موزع محققة إصابات مباشرة .



وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات المرتزقة في منطقة البياض بمديرية المصلوب محافظة الجوف , فيما لقي القيادي المرتزق سعود عزيز المحبوبي وعدد من أفراده مصرعهم في قصف لمدفعية الجيش واللجان على مديرية الغيل .



ولفت المصدر إلى قنص أحد المرتزقة بمنطقة وقز في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف , فيما فجرت وحدة الهندسة في الجيش واللجان آلية عسكرية تابعة للمرتزقة تحمل مدفع رشاش عيار37 في وادي هراب أسفل العقبة بالمحافظة .



وأفاد المصدر أن أبطال الجيش واللجان أفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة بإتجاه جبل عيدة بمديرية نهم .

سبأ [13/أبريل/2017]سبأ