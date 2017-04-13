ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 13 - أبريل - 2017 الساعة 01:34:39م
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف الممتلكات العامة والخاصة خلال الساعات الماضية
واصل العدوان السعودي الأمريكي استهداف المواطنين و الممتلكات العامة والخاصة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا و اقتحامات جماعية مكثفة للمستوطنين في الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 992 ) بقيمة 54 ملياراً و259 مليوناً و 660 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
الوحدة يكتسح أهلي الحديدة في بطولة كأس الوحدة
اكتسح فريق وحدة صنعاء شباك ضيفه أهلي الحديدة بـ 11 هدف مقابل أربعة في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن إفتتاح الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم.
آخر الأخبار:
قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق انتصارات في الجبهات خلال الساعات الماضية
مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدوان وتدمير آلياتهم في تعز
استهداف تجمعات ومواقع الجيش السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان وعسير
وزير الأشغال يوجه بالصيانة الطارئة لطريق ذمار الحسينية الاستراتيجي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق انتصارات في الجبهات خلال الساعات الماضية
[13/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:

حققت قوات الجيش واللجان الشعبية انتصارات وتقدما ميدانيا في عدد من الجبهات الداخلية والحدود خلال الساعات الماضية دفاعا عن عزة وسيادة اليمن .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخ صمود على معسكر للمرتزقة جنوب الموسم بمنطقة جيزان , فيما قصفت المدفعية تجمعات ومواقع الجيش السعودي في الكرس ، الطنانة ، عوجبة ، العبادية ورقابته وكبدت الجيش السعودي خسائر كبيرة .

وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية قصفت مواقع السودة ، الفريضة ، الدوحة ، شبكة المصفق ، حماية قزع ومعسكرات وعلان ، جسر الصبابة و أبو المض ، كما استهدفت تجمعات للجيش السعودي في قريتي أم القطب الشرقية والغربية بجيزان نتج عنها مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين ، كما تم تدمير آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة وقنص خمسة منهم شمال صحراء ميدي قبالة جيزان .

وفي عسير قصفت مدفعية الجيش واللجان معسكري عرابة والمنتزه , واستهدفت تجمعات الجنود السعوديين في مواقع عين الثورين ، الشبكة ، الجوازات ، القعم الربوعة ، خلف منفذ علب بعسير , كما تم استهداف تجمعات الجيش السعودي في موقع المخروق في نجران .

وأكد المصدر مصرع أكثر من 100 من الغزاة ومرتزقتهم بينهم قائد كتيبة العسكرية السودانية المشاركة وإماراتيين في ضربه صاروخ البالستي قاهرm 2 وصليات صواريخ الكاتيوشا التي استهدفت تجمعاتهم شرقي المخا بمحافظة تعز .

ونوه المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان تمكنوا من تطهير عدد من مواقع المرتزقة في المعافر بتعز نتج عنها مقتل وجرح وأسر أعداد من المرتزقة , وتم تدمير مدرعتين وآليتين للمرتزقة ومصرع من فيها في عمليات متفرقة للجيش واللجان شرقي المخا , كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات الغزاة ومرتزقتهم جنوب مفرق موزع محققة إصابات مباشرة .

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات المرتزقة في منطقة البياض بمديرية المصلوب محافظة الجوف , فيما لقي القيادي المرتزق سعود عزيز المحبوبي وعدد من أفراده مصرعهم في قصف لمدفعية الجيش واللجان على مديرية الغيل .

ولفت المصدر إلى قنص أحد المرتزقة بمنطقة وقز في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف , فيما فجرت وحدة الهندسة في الجيش واللجان آلية عسكرية تابعة للمرتزقة تحمل مدفع رشاش عيار37 في وادي هراب أسفل العقبة بالمحافظة .

وأفاد المصدر أن أبطال الجيش واللجان أفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة بإتجاه جبل عيدة بمديرية نهم .

سبأ
  المزيد من (محلي)
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف الممتلكات العامة والخاصة خلال الساعات الماضية
مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدوان وتدمير آلياتهم في تعز
استهداف تجمعات ومواقع الجيش السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان وعسير
وزير الأشغال يوجه بالصيانة الطارئة لطريق ذمار الحسينية الاستراتيجي
المقرر الخاص للأمم المتحدة: الحصار على اليمن تعسفي وغير قانوني ولابد من رفعه فوراً
محلي العاصمة ينعي عضو المجلس المحلي بمديرية الصافية غالب صعصعه
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع مرتزقة العدوان بالغيل والمصلوب بالجوف
الأغذية العالمي يطلق عملية طوارئ جديدة في اليمن لتوفير الغذاء لملايين على شفا المجاعة
تدمير مدرعة وقنص جندي ودك عدد من مواقع العدو السعودي بجيزان وعسير
مناقشة سير العمل في مشاريع ترميم ورصف الشوارع بمديرية شعوب بأمانة العاصمة
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف الممتلكات العامة والخاصة خلال الساعات الماضية
[13/أبريل/2017]
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع مرتزقة العدوان بالغيل والمصلوب بالجوف
[12/أبريل/2017]
تدمير مدرعة وقنص جندي ودك عدد من مواقع العدو السعودي بجيزان وعسير
[12/أبريل/2017]
مقتل قائد كتيبة عسكرية سودانية وإماراتيين في ضربة البالستي قاهر شرق المخا
[12/أبريل/2017]
الحكم بإعدام الجبيحي بتهمة التخابر ومراسلة العدوان
[12/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by