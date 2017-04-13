ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 13 - أبريل - 2017 الساعة 01:34:39م
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف الممتلكات العامة والخاصة خلال الساعات الماضية
واصل العدوان السعودي الأمريكي استهداف المواطنين و الممتلكات العامة والخاصة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا و اقتحامات جماعية مكثفة للمستوطنين في الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 992 ) بقيمة 54 ملياراً و259 مليوناً و 660 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
الوحدة يكتسح أهلي الحديدة في بطولة كأس الوحدة
اكتسح فريق وحدة صنعاء شباك ضيفه أهلي الحديدة بـ 11 هدف مقابل أربعة في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن إفتتاح الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم.
آخر الأخبار:
قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق انتصارات في الجبهات خلال الساعات الماضية
مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدوان وتدمير آلياتهم في تعز
استهداف تجمعات ومواقع الجيش السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان وعسير
وزير الأشغال يوجه بالصيانة الطارئة لطريق ذمار الحسينية الاستراتيجي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف الممتلكات العامة والخاصة خلال الساعات الماضية
[13/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:

واصل العدوان السعودي الأمريكي استهداف المواطنين و الممتلكات العامة والخاصة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إصابة طفل بجروح خطيرة جراء انفجار قنبلة عنقودية ألقاها العدوان في مزرعتهم بمديرية باقم محافظة صعدة ، و وقوع أضرار مادية في ممتلكات المواطنين جراء القصف الصاروخي والمدفعي للجيش السعودي على مناطق متفرقة من مديريتي رازح ومنبه .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على وادي تويلق و غارة مماثلة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر وثلاث غارات على منطقة الرصيفات بمديرية كتاف في محافظة صعدة .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على جبل النار في مديرية المخا و 12 غارة على مديرية موزع بمحافظة تعز ، كما شن غارة على وادي المَلَح بمديرية صرواح وغارة أخرى شمال سوق صرواح في محافظة مأرب .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في أمانة العاصمة غارتين على منطقة عطان و غارة على قاعدة الديلمي الجوية وغارة أخرى على مطار صنعاء الدولي ، وشن في محافظة حجة عشر غارات على مديريتي حرض وميدي و ألقى قنبلة صوتية في سماء منطقة الجر بمديرية عبس .

وحسب المصدر شن طيران العدوان غارة على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة وغارة جنوب السديس في نجران .

سبأ
  المزيد من (محلي)
قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق انتصارات في الجبهات خلال الساعات الماضية
مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدوان وتدمير آلياتهم في تعز
استهداف تجمعات ومواقع الجيش السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان وعسير
وزير الأشغال يوجه بالصيانة الطارئة لطريق ذمار الحسينية الاستراتيجي
المقرر الخاص للأمم المتحدة: الحصار على اليمن تعسفي وغير قانوني ولابد من رفعه فوراً
محلي العاصمة ينعي عضو المجلس المحلي بمديرية الصافية غالب صعصعه
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع مرتزقة العدوان بالغيل والمصلوب بالجوف
الأغذية العالمي يطلق عملية طوارئ جديدة في اليمن لتوفير الغذاء لملايين على شفا المجاعة
تدمير مدرعة وقنص جندي ودك عدد من مواقع العدو السعودي بجيزان وعسير
مناقشة سير العمل في مشاريع ترميم ورصف الشوارع بمديرية شعوب بأمانة العاصمة
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف الممتلكات العامة والخاصة خلال الساعات الماضية
[13/أبريل/2017]
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع مرتزقة العدوان بالغيل والمصلوب بالجوف
[12/أبريل/2017]
تدمير مدرعة وقنص جندي ودك عدد من مواقع العدو السعودي بجيزان وعسير
[12/أبريل/2017]
مقتل قائد كتيبة عسكرية سودانية وإماراتيين في ضربة البالستي قاهر شرق المخا
[12/أبريل/2017]
الحكم بإعدام الجبيحي بتهمة التخابر ومراسلة العدوان
[12/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by