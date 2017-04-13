محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف الممتلكات العامة والخاصة خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:



واصل العدوان السعودي الأمريكي استهداف المواطنين و الممتلكات العامة والخاصة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .



وأكد مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إصابة طفل بجروح خطيرة جراء انفجار قنبلة عنقودية ألقاها العدوان في مزرعتهم بمديرية باقم محافظة صعدة ، و وقوع أضرار مادية في ممتلكات المواطنين جراء القصف الصاروخي والمدفعي للجيش السعودي على مناطق متفرقة من مديريتي رازح ومنبه .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على وادي تويلق و غارة مماثلة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر وثلاث غارات على منطقة الرصيفات بمديرية كتاف في محافظة صعدة .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على جبل النار في مديرية المخا و 12 غارة على مديرية موزع بمحافظة تعز ، كما شن غارة على وادي المَلَح بمديرية صرواح وغارة أخرى شمال سوق صرواح في محافظة مأرب .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في أمانة العاصمة غارتين على منطقة عطان و غارة على قاعدة الديلمي الجوية وغارة أخرى على مطار صنعاء الدولي ، وشن في محافظة حجة عشر غارات على مديريتي حرض وميدي و ألقى قنبلة صوتية في سماء منطقة الجر بمديرية عبس .



وحسب المصدر شن طيران العدوان غارة على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة وغارة جنوب السديس في نجران .

سبأ [13/أبريل/2017]سبأ