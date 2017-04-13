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آخر تحديث: الخميس، 13 - أبريل - 2017 الساعة 01:34:39م
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استهداف تجمعات ومواقع الجيش السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان وعسير
[13/أبريل/2017] جيزان - سبأ:


استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية تجمعات ومواقع الجيش السعودي ومرتزقته في جبهات نجران ، جيزان وعسير .

وأوضح مصدر عسكري في جيزان لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ صمود على معسكر للمرتزقة جنوب الموسم و استهدفت حماية قزع وتجمعات للجيش السعودي في قريتي أم القطب الشرقية والغربية .

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعات ومواقع الجيش السعودي في الكرس ، الطنانة ، عوجبة الدوحة ، شبكة المصفق ، ومعسكرات أبو المض ، وعلان ، جسر الصبابة ودمرت تحصينات موقع الفريضة ونتج عنها مصرع وجرح عسكريين سعوديين ، كما قصفت موقع السودة السعودي ما أدى إلى هروب جماعي لحامية الموقع .

وأشار المصدر إلى تدمير آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة وقنص خمسة منهم شمال صحراء ميدي قبالة جيزان ، مبيناً أنه تم استهداف تجمعات الجيش السعودي في موقع المخروق بنجران .

ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان قصفت معسكري عرابة ، المنتزه في منطقة عسير واستهدفت تجمعات الجنود السعوديين في عين الثورين ، الشبكة ، الجوازات ، القعم ، الربوعة و خلف منفذ علب .

سبأ
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