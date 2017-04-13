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وزير الأشغال يوجه بالصيانة الطارئة لطريق ذمار الحسينية الاستراتيجي
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صورة أرشيفية
وزير الأشغال يوجه بالصيانة الطارئة لطريق ذمار الحسينية الاستراتيجي
[13/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:

وجه وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق بتشكيل لجنة من وحدة التعاون الدولي بالوزارة لتقييم الأضرار التي خلفها العدوان السعودي الأمريكي وسيول الأمطار في طريق ذمار الحسينية الاستراتيجي.

كما وجه خلال زيارته التفقدية للمشروع ومعه وكيل الوزارة لقطاع الطرق المهندس عبدالوهاب الحاكم صندوق صيانة الطرق باعتماد 150 مليون ريال بشكل طارئ لمواجهة أعمال الصيانة الطارئة للمشروع الذي يبلغ طوله 257 كيلو متر بتكلفة  95 مليون دولار وبلغت نسبة الإنجاز فيه 70 في المئة وتوقف العمل فيه نتيجة عدم وصول الدعم من الجهة الممولة بسبب العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من عامين.

واعتبر الوزير مطلق هذا المشروع الذي ينفذ بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي  من أهم مشاريع الطرق الرئيسية إذ يربط عدة محافظات من شرق ووسط اليمن بالساحل الغربي وساحل الحديدة ،  مثمناً الدور الإنساني للصندوق والجهود التي يبذلها رئيسه عبداللطيف الحمد في دعم هذا المشروع وغيره من المشاريع الخدمية في اليمن.

كما تفقد وزير الأشغال والطرق طريق مدينة الشرق الدليل ، مطلعاً على نسبة الأضرار التي خلفتها سيول الأمطار على امتداد الخط الذي يربط مدينة الشرق بمحافظة إب مروراً من مديرية عتمة .

 
واستمع الوزير إلى شرح مفصل من مدير عام مشروع طريق ذمار الحسينية المهندس عباس السمان عن مستوى الإنجاز والمعوقات التي حالت دون استكمال هذا المشروع الاستراتيجي الهام الذي يمر عبر ذمار - عنس - عتمة - وصاب العالي - وصاب السافل – المشرافة ، بالإضافة الى الطريق المتفرع منه والذي يمر عبر منطقة الدن - بني مسلم - سوق الثلوث .

وأشار السمان إلى أن العمل توقف في هذا المشروع الذي يخدم أكثر من خمس مديريات ذات كثافة سكانية عالية نتيجة العدوان السعودي الغاشم المتواصل على اليمن والحصار الخانق الذي يفرضه على الشعب اليمني، منوهاً إلى حدوث أضرار كبيرة في الطريق جراء سيول الأمطار وتعرض بعض المقاطع لقصف طيران العدوان.

رافقه في الزيارة رئيس وحدة الطوارئ المهندس نبيل المؤيد ، مدير عام المشاريع بالمؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس شوقي القيلي، استشاري المشروع المهندس حميد الماوري، مدير عام فرع المؤسسة بذمار المهندس إبراهيم الغذيفي ومدير الحركة في المشروع المهندس ياسين البحري.

سبأ
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