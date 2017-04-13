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آخر تحديث: الخميس، 13 - أبريل - 2017 الساعة 01:34:39م
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تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 992 ) بقيمة 54 ملياراً و259 مليوناً و 660 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
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  اقتصاد
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
[13/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 992 ) بقيمة 54 ملياراً و259 مليوناً و 660 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.

 وأوضح بيان صادر عن البنك تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن متوسط معدل الفائدة للآجال الثلاثة بلغ (16.60بالمائة ) (15.82 بالمائة )  ( 15.81 بالمائة ) على التوالي.

 

وأشار البيان إلى أنه سيتم فتح مظاريف الطلبات غير التنافسية يوم الأحد القادم.
سبأ
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