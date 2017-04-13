سول تهدد بإجراءات عقابية ضد بيونغ يانغ إذا أجرت تجربة نووية جديدة [13/أبريل/2017] سول - سبأ:

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي يون بيونغ سيه، إن كوريا الشمالية إذا أجرت تجربة نووية أو صاروخية جديدة، فإن بلاده ستتخذ إجراءات عقابية ضدها من خلال فرض العقوبات الأممية والمنفردة والضغوط عليها.



وأوضح في كلمة له خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية/ البرلمان/ ، أن بلاده ستثير مشكلة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وستواصل جهودها لعزلها عن الساحة الدولية..مضيفا أنها ستستغل بشكل إيجابي حادث اغتيال كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون .



ونوه بأن هناك تطابقا في الآراء بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن خطورة تهديدات كوريا الشمالية النووية، وأن الدولتين تقاسمان المعلومات ذات الصلة بينهما في الوقت الحقيقي .



وأضاف أنه نظرا لمدى استعداد موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية ، قد تجري استفزازات استراتيجية قوية مثل تجربة نووية وإطلاق صاروخ في عدة مناسبات في شهر أبريل الجاري مثل الذكرى الـ 105 لميلاد زعيمها الراحل كيم إيل سونغ (15 أبريل)، والذكرى الـ 85 لتأسيس جيش الشعب الكوري (25 أبريل)، لهذا السبب فإن الجيش الكوري الجنوبي يكون على أتم الاستعداد للاستجابة لاستفزازات كوريا الشمالية المحتملة.

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