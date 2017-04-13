ريال مدريد يفوز على بايرن ميونخ 2/ 1 في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم [13/أبريل/2017] ميونخ / ألمانيا – سبأ :



وجه ريال مدريد ضربة قوية لبايرن ميونخ على أرضه ووسط جماهيره حيث حول تأخره أمامه بهدف إلى الفوز 2 / 1 بملعب "أليانز أرينا" الليلة الماضية في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، ليضع النادي الملكي قدما في المربع الذهبي ويقترب خطوة جديدة من الحفاظ على اللقب.



من جهة اخرى فاز اتلتيكو مدريد الاسباني على ضيفه ليستر سيتي الانجليزي 1/ صفر في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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