ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 13 - أبريل - 2017 الساعة 01:34:39م
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف الممتلكات العامة والخاصة خلال الساعات الماضية
واصل العدوان السعودي الأمريكي استهداف المواطنين و الممتلكات العامة والخاصة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا و اقتحامات جماعية مكثفة للمستوطنين في الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 992 ) بقيمة 54 ملياراً و259 مليوناً و 660 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
الوحدة يكتسح أهلي الحديدة في بطولة كأس الوحدة
اكتسح فريق وحدة صنعاء شباك ضيفه أهلي الحديدة بـ 11 هدف مقابل أربعة في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن إفتتاح الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم.
آخر الأخبار:
قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق انتصارات في الجبهات خلال الساعات الماضية
مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدوان وتدمير آلياتهم في تعز
استهداف تجمعات ومواقع الجيش السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان وعسير
وزير الأشغال يوجه بالصيانة الطارئة لطريق ذمار الحسينية الاستراتيجي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
ريال مدريد يفوز على بايرن ميونخ 2/ 1 في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
[13/أبريل/2017] ميونخ / ألمانيا – سبأ :

وجه ريال مدريد ضربة قوية لبايرن ميونخ على أرضه ووسط جماهيره حيث حول تأخره أمامه بهدف إلى الفوز 2 / 1 بملعب "أليانز أرينا" الليلة الماضية في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، ليضع النادي الملكي قدما في المربع الذهبي ويقترب خطوة جديدة من الحفاظ على اللقب.

من جهة اخرى فاز اتلتيكو مدريد الاسباني على ضيفه ليستر سيتي الانجليزي 1/ صفر في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
سبأ
  المزيد من (رياضة)
الاسباني لوبيز يتغلب على الأمريكي فراتانجلو في بطولة هيوستون للتنس
الوحدة يكتسح أهلي الحديدة في بطولة كأس الوحدة
التونسي الجزيري يودع بطولة مراكش المفتوحة للتنس
(اليويفا) يراجع إجراءات الأمن بعد الهجوم على حافلة بوروسيا دورتموند
تنظيمية بطولة الشركات والمؤسسات تتخذ قرارات حاسمة عقب الجولة السادسة
الأهلي يستعد لإقامة دورة الألعاب المدرسية الأولى بأمانة العاصمة
ميركل تندد بالهجوم على حافلة فريق بوروسيا دورتموند لكرة القدم
يوفنتوس يفوز على برشلونة بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
نتائج الجولة السادسة لبطولة الشركات والمؤسسات تشعل المنافسة على التأهل للدور الثاني
الاتحاد العراقي لكرة القدم يقيل مدرب المنتخب راضي شنيشل
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف الممتلكات العامة والخاصة خلال الساعات الماضية
[13/أبريل/2017]
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع مرتزقة العدوان بالغيل والمصلوب بالجوف
[12/أبريل/2017]
تدمير مدرعة وقنص جندي ودك عدد من مواقع العدو السعودي بجيزان وعسير
[12/أبريل/2017]
مقتل قائد كتيبة عسكرية سودانية وإماراتيين في ضربة البالستي قاهر شرق المخا
[12/أبريل/2017]
الحكم بإعدام الجبيحي بتهمة التخابر ومراسلة العدوان
[12/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by