Plus de 100 mercenaires saoudiens tués à Moka



TAIZ, 13 Avril. (Saba) - Plus de 100 mercenaires ont été tués lorsque l'armée et les forces populaires ont tiré un missile balistique Qaherm2 et de roquettes de type de Katioucha sur leurs groupes à l'Est du district de Moka, dans le gouvernorat de Taiz , a-t-elle déclaré samedi une source responsable militaire à SABA.



Les missiles ont frappé les rassemblements avec précision, causant de grandes causalités à l'ennemi.



