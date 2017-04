L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Meurtre d'un leader d'un bataillon militaire soudanais et des émiratis

TAIZ, 13 Avril (SABA)-Une source militaire a indiqué que un leader d'un bataillon militaire soudanais participant à la coalition de l'agression saoudienne et des soldats émiratis ont été tués dans la frappe aérienne de missile balistique de Qahir m2 à Taiz.



La source a indiqué dans sa déclaration faite à SABA, qu'on a transporté les morts et les blessés de la frappe vers la ville d'Aden à bord d'apache.



AM



[13/أبريل/2017] المزيد من (L‘agression saoudienne contre le Yémen)