ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في كولومبيا إلى 320 [13/أبريل/2017] عمان – سبأ :



أعلنت هيئة الكوارث الوطنية في كولومبيا ارتفاع عدد ضحايا الانزلاقات الأرضية التي شهدتها البلاد مؤخرا إلى 320 قتيلا.



وكانت بيانات محلية حسب موقع روسيا اليوم قد أفادت في وقت سابق بمقتل 314 من بينهم 118 طفلا، فضلا عن إصابة 332 آخرين.



ولقي مئات الأشخاص حتفهم وأصيب مئات آخرون، فضلا عن خسائر مادية وتعطل خدمات توزيع المياه والطاقة الكهربائية، نتيجة الانزلاقات الأرضية الناتجة عن هطول أمطار غزيرة وفيضانات مطلع الشهر الحالي في منطقة موكوا جنوب غرب كولومبيا فيما تتواصل عمليات البحث إلى الآن عن قتلى ومفقودين محتملين تحت الأنقاض.



وقال الرئيس الكولومبي خوان مانويل دوس سانتوس إن السلطات ستفعل كل ما بوسعها لمساعدة المنطقة المنكوبة والمتضررين فيها، مرجحا أن يستغرق ذلك عامين.

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