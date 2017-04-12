الاسباني لوبيز يتغلب على الأمريكي فراتانجلو في بطولة هيوستون للتنس [13/أبريل/2017] واشنطن – سبأ :

تأهل الاسباني فليسيانو لوبيز المصنف السادس إلى الدور الثاني لبطولة هيوستون للتنس المقامة على ملاعب رملية في ولاية تكساس الأمريكية بعد فوزه على الأمريكي بيورن فراتانجلو بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7-5 و6-4.



كما تغلب الاسباني فرناندو فرداسكو المصنف الخامس على كيفن اندرسون لاعب جنوب افريقيا 7-6 و7-6.



وفاز البرازيلي توماس بيلوتشي المصنف الثامن على الأمريكي فرانسيس تيافو 7-5 و1-6 و6-2.



وتفوق الأمريكي ارنستو ايسكوبيدو على مواطنه تينيس ساندجرن 6-3 و6-3.

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