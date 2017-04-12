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آخر تحديث: الخميس، 13 - أبريل - 2017 الساعة 11:06:13ص
رئيس الوزراء يؤكد أهمية النهوض بالمقومات الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي
ناقش رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم مع وزير الزراعة والري الدكتور غازي علي أحمد، ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي، قضايا الأمن الغذائي والتحديات القائمة في ظل مؤشرات الوضع الراهن.
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا و اقتحامات جماعية مكثفة للمستوطنين في الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
القطاع السمكي يتكبد خسائر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار جراء العدوان
عقدت وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر اليوم مؤتمر صحفي حول ما تعرض له القطاع السمكي من أضرار وخسائر جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.
الوحدة يكتسح أهلي الحديدة في بطولة كأس الوحدة
اكتسح فريق وحدة صنعاء شباك ضيفه أهلي الحديدة بـ 11 هدف مقابل أربعة في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن إفتتاح الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم.
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  رياضة
الاسباني لوبيز يتغلب على الأمريكي فراتانجلو في بطولة هيوستون للتنس
[13/أبريل/2017] واشنطن – سبأ :
تأهل الاسباني فليسيانو لوبيز المصنف السادس إلى الدور الثاني لبطولة هيوستون للتنس المقامة على ملاعب رملية في ولاية تكساس الأمريكية بعد فوزه على الأمريكي بيورن فراتانجلو بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7-5 و6-4.

كما تغلب الاسباني فرناندو فرداسكو المصنف الخامس على كيفن اندرسون لاعب جنوب افريقيا 7-6 و7-6.

وفاز البرازيلي توماس بيلوتشي المصنف الثامن على الأمريكي فرانسيس تيافو 7-5 و1-6 و6-2.

وتفوق الأمريكي ارنستو ايسكوبيدو على مواطنه تينيس ساندجرن 6-3 و6-3.
سبأ
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