نيوزيلندا تستعد لوصول الإعصار كوك [13/أبريل/2017] ولينجتون – سبأ :

تستعد نيوزيلندا اليوم لوصول الإعصار كوك، الذي يتوقع أن يتسبب في فيضانات واسعة وانهيارات أرضية ورياح تتسبب في أضرار.



ويتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة بحلول الساعة السادسة بالتوقيت المحلي لنيوزلندا في شمال شرقي منطقة باي أوف بلينتي، حسبما قال كريس نوبل، من هيئة الأرصاد الجوية النيوزيلندية (ميتسيرفس) خلال مؤتمر صحفي.



ومن المتوقع أن تضرب العاصفة أنحاء مختلفة من جزيرة نورث آيلاند وأن تضرب ساوث آيلاند غدًا الجمعة.



وأعلنت منطقتا كوروماندل وبلنتي باي حالات الطوارئ وأوصت السكان في المناطق المنخفضة بإخلائها مع إمكانية أن يصل ارتفاع أمواج المد إلى خمسة أمتار أو أكثر.



وتم إغلاق أكثر من 130 مدرسة وجامعة في جميع أنحاء نورث آيلاند اليوم وتعطلت الرحلات الداخلية في المطارات المختلفة في أنحاء نيوزليندا.



وأوقفت شركة طيران إير نيوزيلندا عملياتها في مطار تاورانجا في منطقة بلينتي باي بسبب سوء الأحوال الجوية.



وذكرت هيئة النقل النيوزيلندية أن جسر ميناء أوكلاند يمكن أن يغلق إذا تجاوزت الرياح السرعة المتوقعة من 130 إلى 160 كيلومترا في الساعة.

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