الصين تطلق أول قمر صناعي عالي القدرة للاتصالات [13/أبريل/2017] بكين – سبأ :

أعلنت الصين،اليوم الخميس، اطلاقها بنحاح القمر الصناعي ” شيجيان – 13 “، وهو أول قمر اصطناعي صيني عالي القدرة للاتصالات.



ودخل القمر الذي تبلغ قدرته التحويلية 20 غيغاوات في الثانية ويمكن تشغيله في الفضاء لـ15 عاما، إلى المدار على متن صاروخ حامل من طراز “لونغ مارش – 3 بي”.



وبإمكان “شيجيان – 13″ توفير وصول أفضل للانترنت على متن الطائرات والقطارات فائقة السرعة، وكذلك في المناطق النائية الأقل نموا.



وقال كبير مهندسي لجنة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني تيان يوي لونغ إن إطلاق القمر يمثل علامة فارقة لتكنولوجيا الاتصالات الصينية”.

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