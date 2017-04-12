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آخر تحديث: الخميس، 13 - أبريل - 2017 الساعة 11:06:13ص
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
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الصين تطلق أول قمر صناعي عالي القدرة للاتصالات
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الصين تطلق أول قمر صناعي عالي القدرة للاتصالات
[13/أبريل/2017] بكين – سبأ :
أعلنت الصين،اليوم الخميس، اطلاقها بنحاح القمر الصناعي ” شيجيان – 13 “، وهو أول قمر اصطناعي صيني عالي القدرة للاتصالات.

ودخل القمر الذي تبلغ قدرته التحويلية 20 غيغاوات في الثانية ويمكن تشغيله في الفضاء لـ15 عاما، إلى المدار على متن صاروخ حامل من طراز “لونغ مارش – 3 بي”.

وبإمكان “شيجيان – 13″ توفير وصول أفضل للانترنت على متن الطائرات والقطارات فائقة السرعة، وكذلك في المناطق النائية الأقل نموا.

وقال كبير مهندسي لجنة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني تيان يوي لونغ إن إطلاق القمر يمثل علامة فارقة لتكنولوجيا الاتصالات الصينية”.
سبأ
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