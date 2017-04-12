الصين تنفى إرسالها 150 ألف جندى إضافى إلى حدودها مع كوريا الشمالية [13/أبريل/2017] بكين – سبأ :



نفت الصين إرسالها 150 الف جندي الى حدودها مع كوريا الشمالية على خلفية التوترات المتصاعدة في شبه الجزيرة الكورية.



جاء ذلك فى بيان نشره المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية فى وقت مبكر من صباح اليوم على الموقع الرسمى للوزارة ، حيث وصف هذه التقارير بـ"التقارير الاخبارية الملفقة".



وكانت الصين أكدت مجددا أمس أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية في اسرع وقت ممكن داعية جميع الأطراف المعنية الى العمل معا من أجل تحقيق هذا الهدف.



وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج على موقف الصين الثابت وهو ضرورة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية والحفاظ على السلام والاستقرار الاقليمى، مشددا على ان الصين ترى أنه ينبغى تحقيق ذلك من خلال المحادثات والطرق السلمية.



وأعرب المتحدث عن أمله في ان يعمل الجميع علي زيادة الثقة المشتركة والتفاهم من خلال التواصل والحوار.

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