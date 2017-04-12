محلي العاصمة ينعي عضو المجلس المحلي بمديرية الصافية غالب صعصعه [13/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

نعى المجلس المحلي بأمانة العاصمة عضو المجلس المحلي بمديرية الصافية غالب صعصعه الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة في خدمة الوطن.



وأشاد بيان النعي بمناقب الفقيد وسجاياه الإنسانية وتفانيه وإخلاصه وكان مثالاً للبذل والعطاء والعمل على إصلاح ذات البين وبث روح التسامح والإخاء في أوساط المجتمع.



وعبر البيان عن المواساة لأسرة الفقيد سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان " إنا لله وإنا إليه راجعون" .

سبأ