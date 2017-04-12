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آخر تحديث: الخميس، 13 - أبريل - 2017 الساعة 11:06:13ص
رئيس الوزراء يؤكد أهمية النهوض بالمقومات الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي
ناقش رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم مع وزير الزراعة والري الدكتور غازي علي أحمد، ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي، قضايا الأمن الغذائي والتحديات القائمة في ظل مؤشرات الوضع الراهن.
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا و اقتحامات جماعية مكثفة للمستوطنين في الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
القطاع السمكي يتكبد خسائر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار جراء العدوان
عقدت وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر اليوم مؤتمر صحفي حول ما تعرض له القطاع السمكي من أضرار وخسائر جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.
الوحدة يكتسح أهلي الحديدة في بطولة كأس الوحدة
اكتسح فريق وحدة صنعاء شباك ضيفه أهلي الحديدة بـ 11 هدف مقابل أربعة في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن إفتتاح الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم.
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  محلي
محلي العاصمة ينعي عضو المجلس المحلي بمديرية الصافية غالب صعصعه
[13/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
نعى المجلس المحلي بأمانة العاصمة عضو المجلس المحلي بمديرية الصافية غالب صعصعه الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة في خدمة الوطن.

وأشاد بيان النعي بمناقب الفقيد وسجاياه الإنسانية وتفانيه وإخلاصه وكان مثالاً للبذل والعطاء والعمل على إصلاح ذات البين وبث روح التسامح والإخاء في أوساط المجتمع.

وعبر البيان عن المواساة لأسرة الفقيد سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان " إنا لله وإنا إليه راجعون" .
سبأ
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