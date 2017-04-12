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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - أبريل - 2017 الساعة 11:55:02م
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قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع مرتزقة العدوان بالغيل والمصلوب بالجوف
[12/أبريل/2017]
الجوف - سبأ :

 دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم بصليات من صواريخ الكاتيوشا مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمديرية الغيل بمحافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن القصف الصاروخي أصاب هدفه وأوقع قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان.

وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة تمكنت من تفحير آلية عسكرية للمرتزقة بكمين بمنطقة حلوان بمديرية الغيل، فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة بمنطقة البياض بمديرية المصلوب محققة إصابات مباشرة.

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