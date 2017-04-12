ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 12 - أبريل - 2017 الساعة 11:55:02م
رئيس الوزراء يؤكد أهمية النهوض بالمقومات الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي
ناقش رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم مع وزير الزراعة والري الدكتور غازي علي أحمد، ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي، قضايا الأمن الغذائي والتحديات القائمة في ظل مؤشرات الوضع الراهن.
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا و اقتحامات جماعية مكثفة للمستوطنين في الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
القطاع السمكي يتكبد خسائر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار جراء العدوان
عقدت وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر اليوم مؤتمر صحفي حول ما تعرض له القطاع السمكي من أضرار وخسائر جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.
الوحدة يكتسح أهلي الحديدة في بطولة كأس الوحدة
اكتسح فريق وحدة صنعاء شباك ضيفه أهلي الحديدة بـ 11 هدف مقابل أربعة في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن إفتتاح الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم.
آخر الأخبار:
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع مرتزقة العدوان بالغيل والمصلوب بالجوف
الأغذية العالمي يطلق عملية طوارئ جديدة في اليمن لتوفير الغذاء لملايين على شفا المجاعة
تدمير مدرعة وقنص جندي ودك عدد من مواقع العدو السعودي بجيزان وعسير
مناقشة سير العمل في مشاريع ترميم ورصف الشوارع بمديرية شعوب بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الأغذية العالمي يطلق عملية طوارئ جديدة في اليمن لتوفير الغذاء لملايين على شفا المجاعة
[12/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ :

 أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه سيقوم بتوسيع عملياته الغذائية الطارئة في اليمن لتقديم مساعدات غذائية لنحو تسعة ملايين شخص يحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدات الغذائية في واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية في العالم.

وأوضح البرنامج في بيان صادر عنه تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تكلفة العملية الطارئة الجديدة التي تستمر عام نحو 1.2 مليار دولار، بما يمكن البرنامج من زيادة المساعدات تدريجياً لتوفير الغذاء بصفة شهرية لجميع الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في اليمن.

ويهدف برنامج الأغذية العالمي من الخطة الجديدة، إلى تقديم مساعدات غذائية شهرية إلى ما يقرب من سبعة ملايين شخص مصنفين على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، بالإضافة إلى الدعم التغذوي لمنع سوء التغذية أو علاجه لدى 2.2 مليون طفل، وسيساعد البرنامج أيضاً المرضعات والحوامل بأغذية متخصصة لتحسين التغذية.

وقال البيان" وخلال شهري أبريل ومايو وإلى أن يتمكن البرنامج من تأمين الأموال التي يحتاجها، سيعطي البرنامج الأولوية إلى 6.7 ملايين شخص في الحصول على المساعدات الغذائية العاجلة، وسيحصل نحو 2.5 مليون شخص منهم على حزمة غذائية لتفادي حدوث مجاعة، خاصة في المحافظات الأكثر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي والمعرضة لخطر الانزلاق إلى المجاعة".

وأشار البرنامج إلى أن المساعدات ستشمل حصصاً غذائية كاملة تغطي 100% من الاحتياجات الغذائية لكل فرد من أفراد كل أسرة لمدة شهر، بالإضافة إلى الدعم التغذوي للأطفال والنساء الذين يعانون من سوء التغذية.. وقال" هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها البرنامج من توفير سلة غذائية كاملة خلال أكثر من عام".

وذكر البيان أن ثمة مجموعة ثانية ذات أولوية تشمل 4.2 مليون شخص سيحصلون على حصص غذائية مخفضة، تشكل 60% من السلة الغذائية الكاملة.

وفي هذ الصدد أوضح ستيفن أندرسون ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري باليمن أن الوضع في اليمن يقترب من نقطة الانهيار مع وجود مستويات غير مسبوقة من الجوع وانعدام الأمن الغذائي، ولم يعد بإمكان الملايين من الناس البقاء على قيد الحياة دون مساعدات غذائية عاجلة.

وقال "نحن في سباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح ولمنع حدوث مجاعة وشيكة على نطاق واسع في البلاد. ولكننا الآن بحاجة ماسة إلى الموارد من أجل القيام بذلك."

وشدد أندرسون "علينا أن نوفر موارد عاجلة لتلبية احتياجات 6.8 ملايين شخص كافة الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في اليمن، فضلاً عن الملايين من الأطفال والنساء الذين يعانون من سوء التغذية."

وأضاف "إلى أن نكون قادرين على القيام بذلك، علينا أن نقسِّم المساعدات لضمان مساعدة الأشخاص المعرضين بشكل مباشر لخطر الجوع."

سبـأ
  المزيد من (محلي)
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع مرتزقة العدوان بالغيل والمصلوب بالجوف
تدمير مدرعة وقنص جندي ودك عدد من مواقع العدو السعودي بجيزان وعسير
مناقشة سير العمل في مشاريع ترميم ورصف الشوارع بمديرية شعوب بأمانة العاصمة
مقتل قائد كتيبة عسكرية سودانية وإماراتيين في ضربة البالستي قاهر شرق المخا
تدشين توزيع السلة الغذائية لأسر الشهداء بصنعاء
وقفة لأبناء أمانة العاصمة للتنديد باستمرار العدوان
الحكم بإعدام الجبيحي بتهمة التخابر ومراسلة العدوان
وقفة لنساء ذي السفال بإب للتنديد بإستمرار العدوان وتدشين فعاليات الصمود
تكريم الطلاب من أبناء الشهداء بمدارس مديرية الثورة بأمانة العاصمة
نجاة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة من محاولة إغتيال
العدوان السعودي على اليمن
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع مرتزقة العدوان بالغيل والمصلوب بالجوف
[12/أبريل/2017]
تدمير مدرعة وقنص جندي ودك عدد من مواقع العدو السعودي بجيزان وعسير
[12/أبريل/2017]
مقتل قائد كتيبة عسكرية سودانية وإماراتيين في ضربة البالستي قاهر شرق المخا
[12/أبريل/2017]
الحكم بإعدام الجبيحي بتهمة التخابر ومراسلة العدوان
[12/أبريل/2017]
وقفة لنساء ذي السفال بإب للتنديد بإستمرار العدوان وتدشين فعاليات الصمود
[12/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by