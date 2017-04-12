محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدمير مدرعة وقنص جندي ودك عدد من مواقع العدو السعودي بجيزان وعسير جيزان - سبأ :



دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية مدرعة عسكرية، وقنصت جندي سعودي واستهدفت عدد من مواقع العدو بجيزان وعسير .



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية دمرت مدرعة برادلي سعودية في موقع الخوجرة شرق الطوال بصاروخ مضاد ، فيما قنصت وحدات القناصة جندي سعودي في موقع الفريضة .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات ومواقع العدو السعودي في موقع العبادية ورقابته والدخان والمقطابة وقائم زبيد والمعطن والسودانة والطنانة وعوجبة وحوش المعنق والمحطة البيضاء بعشرات القذائف مكبدة العدو خسائر فادحة .



ولفت المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت معسكر المنتزه وتجمعا للجنود السعوديين في الربوعة ومعسكر عرابة وعين الثورين والشبكة والجوازات والقعم محققة إصابات مباشرة .

سبـأ [12/أبريل/2017]سبـأ