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مناقشة سير العمل في مشاريع ترميم ورصف الشوارع بمديرية شعوب بأمانة العاصمة
[12/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ :

 ناقش اجتماع بأمانة العاصمة اليوم برئاسة رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والعمل بالمجلس المحلي بالأمانة حمود النقيب سير العمل الجاري في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية بمديرية شعوب .

وتطرق الاجتماع بحضور وكيل أمانة العاصمة لقطاع المشاريع والأشغال المهندس وليد راصع ومدير عام الأشغال عبدالسلام الجرادي ومدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة محمد مداعس، إلى المشاريع الجاري تنفيذها بالمديرية وفي مقدمتها مشاريع الرصف والتعبيد وإعادة ترميم وتأهيل ورصف الشوارع، إضافة إلى مشاريع الصرف الصحي في حي الفوارس ومدينة الرئاسة ومنافذ السيول بمديرية شعوب .

وأكد النقيب أهمية سرعة استكمال هذه المشاريع وفقاً للمواصفات الفنية والفترة الزمنية المحددة لها، بما من شأنه تطوير البنية التحتية لأمانة العاصمة وتخفيف الإختناقات المرورية.. مشيرا إلى حرص السلطة المحلية بأمانة العاصمة على استمرار وديمومة الخدمات وتطوير البنى التحتية.

فيما أكد وكيل أمانة العاصمة لقطاع المشاريع والأشغال، استمرار أعمال إعادة ترميم وتأهيل ورصف الشوارع في مختلف مديريات أمانة العاصمة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .

حضر الاجتماع عضو المجلس المحلي بالأمانة علي الرحبي ومدير عام مديرية شعوب مهدي عرهب وعدد من المعنيين.

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