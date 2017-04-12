الرئيس الصيني يدعو الى اعتماد الحل السياسي للازمة السورية



وقال الرئيس الصيني في اتصال هاتفي أجراه اليوم مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وفق ما نقل عنه التلفزيون الصيني الرسمي :” إن الصين تؤيد حل الأزمة في سوريا بالطرق السياسية ويجب الالتزام بهذا الحل”.



وأعرب الرئيس الصيني عن أمله في أن يتمكن مجلس الأمن الدولي من المحافظة على الموقف الموحد تجاه الأزمة السورية... مشيرا إلى عدم جواز استخدام السلاح الكيميائي من قبل أي طرف.



وكانت وزارة الخارجية الصينية جددت تأكيدها أمس الاول على موقف الصين الداعي للحفاظ على سيادة سوريا والرافض لاستخدام القوة العسكرية ضدها... معربة ” عن رفضها استخدام القوة العسكرية فى العلاقات الدولية ودعوتها للحفاظ على سيادة الدول”.



وحول الوضع في كوريا الديمقراطية دعا الرئيس الصيني إلى حل سلمي لأزمة البرنامج النووي الكوري.



وشدد الرئيس الصيني على ” ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية”... معربا عن استعداده ” لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة” والتنسيق مع الولايات المتحدة في هذا الملف.



وأعلنت كوريا الديمقراطية أمس انها سترد بحزم على أي تحرك عسكرى ضدها وجاء ذلك عقب إرسال الولايات المتحدة مجموعة سفن حربية الى مياه شبه الجزيرة الكورية بينها حاملة الطائرات “كارل فينسون”.

[12/أبريل/2017] بكين - سبأ :دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم إلى ضرورة اعتماد الحل السياسي للأزمة في سوريا.سبـأ