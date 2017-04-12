محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع السلة الغذائية لأسر الشهداء بصنعاء صنعاء - سبأ :



دشنت بصنعاء اليوم توزيع السلة الغذائية لأسر الشهداء في كافة المديريات، ينفذها مؤسسة الشهداء بالمحافظة بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية تحت شعار "رعاية اسر الشهداء مسئولية الجميع".



وأكد محافظ صنعاء حنين قطينة إهتمام السلطة المحلية برعاية أسر الشهداء كأقل ما يمكن تقديمه لأسر من بذلوا أرواحهم ودمائهم رخيصة في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



وحث على الإهتمام بأسر الشهداء ورعايتهم وفاءا وعرفانا لدماء ذويهم وتضحياتهم .. مشيدا بجهود مؤسسة الشهداء بالمحافظة والخيرين في الاهتمام بأسر الشهداء.

سبـأ [12/أبريل/2017]سبـأ