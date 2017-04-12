محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة لأبناء أمانة العاصمة للتنديد باستمرار العدوان





نظم أبناء العاصمة صنعاء اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء للتنديد باستمرار العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.



وندد المشاركون بقيام روسيا بتسليم المبالغ المطبوعة لديها إلى قوى الاستعمار وعملائهم وداعش والقاعدة وكذا تواطؤ الأمم المتحدة في تجويع الشعب اليمني وتنصلها ومخالفتها للاتفاق الموقع مع محافظ البنك بن همام قبل قرار الفار هادي بنقل مقر البنك المركزي إلى محافظة عدن، وبما أضر بمصلحة الشعب اليمني وموظفي الدولة.



وأشاروا إلى أن استمرار العدوان والحرب أدى إلى توقف الدولة عن صرف مرتبات الموظفين منذ سبعة أشهر متتالية وذلك بعد أن تم تحويل البنك المركزي إلى عدن، رغم أنه قبل صدور قرار نقل البنك كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الدولة.



واستنكر المشاركون من أبناء مديريات أمانة العاصمة، الموقف المخزي والمعيب للمجتمع الدولي ومجلس الأمن تجاه جرائم العدوان الغاشم وما يقوم به من إبادة جماعية بحق الشعب اليمني.



وأكدوا صمودهم وثباتهم في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي ورفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والمال .. مشيرين إلى عزم عدد من أبناء العاصمة الانضمام إلى صفوف الجيش واللجان الشعبية للدفاع عن الوطن وعزة وكرامة الشعب اليمني.



سبأ [12/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:سبأ