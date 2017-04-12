محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة لنساء ذي السفال بإب للتنديد بإستمرار العدوان وتدشين فعاليات الصمود إب - سبأ :



نظم القطاع النسائي بمديرية ذي السفال بمحافظة إب اليوم وقفة للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي وتدشين فعاليات الذكرى الثانية من الصمود في وجه العدوان.



وفي الوقفة التي تخللتها فقرات إنشادية وكلمات أشادت المشاركات بصمود الشعب اليمني خلال عامين من العدوان والحصار الجائر والجرائم البشعة .



وباركت إنتصارات وبطولات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات في مواجهة العدوان والدفاع عن الشعب اليمني .



وأكد بيان صادر عن الوقفة أهمية توجه الرجال إلى السواحل الغربية لحمايتها والدفاع عنها .. مبينة أن تحالف العدوان يهدف من إحتلال الحديدة ومينائها تشديد الحصار على أبناء الشعب.



واستنكرت نساء ذي السفال صمت الأمم المتحدة إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم ومجازر يندى لها جبين الإنسانية .. محملة المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية إزاء عدوان وحصار تحالف العدوان مما ساهم في مضاعفة معانات الشعب اليمني.



سبـأ [12/أبريل/2017]سبـأ