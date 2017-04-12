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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - أبريل - 2017 الساعة 08:09:05م
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  اقتصاد
اتحاد الصناعات في غزة يسرح 70% من العاملين بسبب الحصار الإسرائيلي
[12/أبريل/2017] غزة - سبأ:


كشف الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية اليوم عن تسريحه لـ 70% من العاملين في القطاع الصناعي بمحافظات قطاع غزة.

وقال الاتحاد، في بيان اليوم ، إن أسباب تسريح هذا العدد من العاملين تعود لتراجع القطاع الصناعي بسبب الحصار الإسرائيلي، وإغلاق المعابر ومنع إدخال المواد الخام اللازمة لمختلف الصناعات.. مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يمر هذه الأيام بأوضاع مأساوية وصعبة للغاية.

وأوضح أنه خلال الحروب الثلاث التي يشنها الاحتلال الاإسرائيلي على قطاع غزة، تم تدمير أكثر من ألف مصنع وورشة، مما ألحق خسائر فادحة بأصحاب تلك المحلات.

ودعا الاتحاد إلى رفع الحظر المفروض من الجانب الإسرائيلي على إدخال المواد الخام الرئيسية اللازمة لمختلف الصناعات، وفتح المعابر.

يذكر أن قطاع غزة يعيش منذ أكثر من عشر سنوات في حصار خانق، أدى إلى تدهور جميع مناحي الحياة، كما تعرض إلى ثلاث حروب أدت إلى تدمير الكثير من المصانع والورش.

سبأ
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