محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم الطلاب من أبناء الشهداء بمدارس مديرية الثورة بأمانة العاصمة





أقيم بمديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم حفل تكريم للطلاب من أبناء الشهداء في كافة مدارس المديرية تحت شعار " الرعاية التربوية لأسر الشهداء مسئولية الجميع".



وفي الحفل الذي نظمه القسم التربوي بمؤسسة الشهداء فرع أمانة العاصمة بالتنسيق مع وزارة التربية ، أشار وكيل أمانة العاصمة لقطاع الشباب والتعليم زياد الرفيق إلى أهمية تكريم الطلاب من أبناء الشهداء تقديرا وعرفانا للتضحيات التي قدمها أبائهم واستشهادهم في ميادين العزة والكرامة والدفاع عن الوطن وسيادته .



وأكد ضرورة اهتمام امانة العاصمة وجميع الجهات ،ورعايتها لأبناء الشهداء من الطلاب في مختلف الجوانب وخاصة في الجانب التربوي التعليمي.. مشيرا إلى أن هذا التكريم بالمديرية يعقبه بقية أبناء الشهداء بجميع مدارس مديريات الأمانة العشر .



تخلل الحفل عدد من الفقرات والوصلات الإنشادية والشعرية نألت استحسان الحاضرين.

سبأ [12/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ